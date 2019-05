Viale Mario Rapisardi, tenta furto in un negozio: arrestato

La polizia ha arrestato il catanese Denny Alfio Mascali (classe 1998) per evasione dagli arresti domiciliari e tentato furto aggravato. Nella notte, personale delle Volanti è stato inviato, dalla Sala Operativa, presso un’attività commerciale in viale M. Rapisardi, dove era stato segnalato un furto in atto.

Sul posto, hanno bloccato Mascali, che alla loro vista tentava di fuggire appiedato e di nascondersi dietro un’auto parcheggiata. Sottoposto a perquisizione personale, Mascali è stato trovato in possesso di un cacciavite utilizzato per compiere il reato. Dopo gli adempimenti di rito, l’arrestato, su disposizione del Pm di turno, è stato associato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo fissato per la mattinata odierna.