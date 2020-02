Viale Moncada, furti di energia elettrica e droga nascosta vicino all'ascensore

Continuano le verifiche della polizia nel quartiere di Librino. Complessivamente gli agenti hanno rilevato 13 reati, indagato 10 persone e arrestate 2. Nonché sono stati sequestrati uno scooter, un'auto, una motoape e cocaina.

Nello specifico in viale Moncada, al civico 16, quattro uomini sono indagati per furto aggravato di energia elettrica e uno di loro anche per aver occupato illegalmente un immobile del Comune. All'interno dello stabile i poliziotti, vicino all'ascensore, hanno trovato oltre 300 grammi di cocaina e materiale per il confenzionamento nonché un uomo è stato trovato con alcuni grammi di marjuana. Il tutto è stato sequestrato.