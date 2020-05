Viale Moncada, senza lavoro e separato occupa abusivamente un immobile

Durante un controllo della polizia in viale Moncada, a Librino, gli agenti hanno accertato l’occupazione abusiva di un immobile del Comune di Catania da parte di un uomo, separato con figli e senza reddito, che lo aveva illegalmente abitato perché sprovvisto di mezzi economici. L’edificio, però, era divenuto la sede di un'attività di autolavaggio (motivo a fondamento del controllo di polizia) e, quindi, non poteva essere ritenuto un luogo salubre. Per l'uomo è scattata la denuncia penale per il reato di invasione edifici pubblici ma, nel contempo, i poliziotti si sono fatti portavoce della situazione dell’uomo, segnalandolo in modo particolare all'ente pubblico proprietario, anche al fine di trovare per lui una soluzione alloggiativa dignitosa.

