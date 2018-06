Viale Moncada, la protesta: "Palazzine in condizioni pessime e senza ascensore"

È in corso a Librino, davanti allo stabile di viale Moncada 16, A6, un presidio con conferenza stampa promosso da alcuni cittadini e dal Sunia, per denunciare le condizioni di alcuni immobili di case popolari di proprietà del comune di Catania. Da anni gli abitanti lottano affinchè vengano migliorate le condizioni dello stabile. La palazzina non ancora accatastata, versa in condizioni pessime, oltre ad essere rimasta senza l'ascensore per lavori per la messa in sicurezza. Più volte è stato richiesto l'intervento del Comune senza alcun risultato.