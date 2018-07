Viale Nitta, palazzina pericolante: "Cadono pezzi di cemento per strada"

Viale Nitta 12, nel cuore del quartiere di Librino, una palazzina di proprietà del Comune di Catania è oggi in condizioni pericolanti a causa dei mancati interventi di recupero. Come è possibile vedere dalle foto, inviate alla nostra redazione da un residente dell'edificio, il tetto dello stabile è disasatrato e la struttura ammalorata dalla base fino ad arrivare ai piani più alti. I detriti raccolti sulla terrazza, denuncia il cittadino, "finiscono sulla strada creando un serio pericolo per noi residenti, sia per gli adulti che per i bambini che si trovano a giocare nelle vicinanze".

"La situazione va avanti da diversi anni ed abbiamo segnalato i problemi alle amministrazioni che si sono susseguite, da Scapagnini fino ad oggi - spiega il cittadino - Nel tempo sono venuti gli operai del Comune per effettuare piccoli lavori di manutenzione ma ancora non è stato fatto nulla di risolutivo e viviamo ancora nel pericolo che possa caderci qualcosa sulla testa". "Non solo - continua - le condizioni sono pessime anche all'interno, nella scala e nell'atrio principale". In base alle condizioni metereologiche, com'è ovvio, le cose peggiorano ed i rischi aumentano. "Nella notte tra domenica e lunedì scorso, quando ci sono state forti folate di vento, sono caduti pezzi di cemento, abbiamo subito chiamato i Vigili del Fuoco ma purtroppo sono potuti intervenire in ritardo a cause delle diverse chiamate ricevute quel giorno".

Una risposta, dopo le tante sollecitazioni, è arrivata questa mattina dal sindaco Salvo Pogliese che - tramite un messaggio privato dal proprio profilo Facebook - ha risposto: "La situazione mi sembra, dalle sue foto, estramamente seria e non risolvibile in pochi minuti e con piccoli interventi. Mi attiverò con gli uffici competenti per monitorarla attentamente e predisporre gli interventi necessari e possibili".