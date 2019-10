Viale San Teodoro, beccato con pannelli metallici rubati

Ieri mattina, durante un’attività di controllo del territorio al viale San Teodoro, agenti del commissariato Librino hanno arrestato il pregiudicato Salvatore Gaetano Boscarino, classe 1988, perché responsabile di furto aggravato. L’uomo è stato notato mentre riponeva dei pannelli metallici a bordo del proprio veicolo. Le circostanze e le movenze dell'uomo ha destato sospetto nei poliziotti che lo hanno immediatamente bloccato.

Una rapida attività investigativa ha fatto emergere che i 4 pannelli in ferro erano stati appena rubati dall’adiacente cabina elettrica, con ciò creando non solo il danno, ma anche una situazione di pericolo effettivo per chi, trovandosi a passare, avrebbe potuto rimanere folgorato. A seguito di una perquisizione personale effettuata sull’uomo ed estesa anche al veicolo, sono stati rinvenuti e sequestrati penalmente gli strumenti atti allo scasso utilizzati dal ladro.

Oltretutto, è anche emerso che Boscarino era attivamente ricercato: a suo carico, infatti, pendeva un ordine di esecuzione per l’espiazione di una pena detentiva, a seguito di sentenza definitiva emessa dal Tribunale ordinario di Catania per il reato di furto aggravato.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo, dopo essere stato condotto in commissariato per la stesura degli atti di rito, è stato rinchiuso nella casa circondariale di piazza Lanza. Il veicolo utilizzato per compiere il furto è stato sottoposto a sequestro amministrativo poiché privo di copertura assicurativa R.C.A., nella circostanza gli è stata ritirata anche la carta di circolazione.

Contestato anche l’illecito amministrativo di guida senza patente e comminate sanzioni amministrative per un importo pari a 6.420 euro. I tecnici Enel, intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza il sito. Al responsabile del Comune di Catania per gli impianti di pubblica illuminazione, dopo la denuncia di furto, sono stati restituiti i pannelli trafugati.