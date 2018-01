Viale San Teodoro, nascondevano un chilo di droga in una botola sotto al pavimento

Un continuo viavai di giovani al viale San Teodoro ha insospettito, ieri, una pattuglia della polizia. Al civico 7, poliziotti di Librino hanno fatto così irruzione provocando la fuga di alcuni giovani.

E' stata così eseguita un’accurata ispezione. Particolare attenzione è stata riservata all’ampia zona destinata a garage dove erano stati visti entrare ed uscire i presunti spacciatori.

Sul posto è intervenuto Vite, il cane antidroga dell’unità cinofila, il quale, senza indugio, si è diretto verso una porzione del pavimento del garage, segnalando con insistenza la possibile presenza di droga. A quel punto, il personale operante, rimosso materiale vario e immondizie da sopra la parte di pavimento interessata, con sorpresa, ha verificato che sotto, camuffata dalle stesse mattonelle, era stata ricavata una botola di metallo, con apposito sportello munito di chiave di sicurezza, all’interno della quale erano occultate delle buste di plastica bianche, tipo quelle utilizzate per la spesa, ciascuna ricolma di palline di carta stagnola contenenti marijuana.

La successiva verifica, eseguita presso gli uffici del commissariato Librino, ha permesso di quantificare il materiale rinvenuto per 7 buste di plastica contenenti complessivamente circa 360 palline di carta stagnola con all’interno di ciascuna poco più di 2 grammi di marijuana, quindi già steccata e pronta per lo smercio, e una busta di plastica trasparente contenente circa 160 grammi sfusi della medesima sostanza, per un peso complessivo pari ad un chilogrammo.