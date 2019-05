Viale San Teodoro, dentro il vano motore di un ascensore 862 dosi di marijuana e 84 di coca

Mentre gli agenti stavano monitorando la zona di viale San Teodoro hanno avvistato alcuni uomini che, vedendoli, sono scappati all'interno di uno stabile al civico numero 7. Così gli uomini della squadra volanti hanno setacciato lo stabile e, una volta raggiunta la terrazza dell'edificio, accedendo nel vano motore dell’ascensore hanno trovato, ben occultati all’interno di un incavo del pavimento chiuso con una mattonella, centinaia di involucri di droga.

In particolare gli agenti hanno trovato 862 dosi di marijuana e 2 buste di plastica per un peso di circa 1,7 kg e 84 involucri dosi di coca per circa 24 grammi complessivi, nonché una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento.

Altresì, nella zona di San Cristoforo, personale delle volanti ha ritrovato in una busta in plastica 137 grammi di marijuana già confezionata in 57 involucri di carta stagnola.