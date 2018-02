Viabilità, temporanei provvedimenti di circolazione su viale Ulisse

Per consentire la realizzazione dei murales del progetto “Tele Urbane” curato dall’ufficio Politiche Giovanili, la direzione della polizia municipale Utu comunica che, dal 12 al 16 febbraio, saranno adottati dei provvedimenti temporanei per la circolazione veicolare in viale Ulisse. In particolare si tratta del restringimento della carreggiata lato nord di viale Ulisse che permetterà la realizzazione , in sicurezza, del lavoro artistico dei giovani writers del Liceo Artistico “E. Greco”.

Queste realizzazioni, inserite nell’abito del progetto comunale denominato “Tele Urbane” saranno effettuate in corrispondenza del sottopasso sito ad Ovest dello svincolo Ognina-Via Messina. Pattuglie della polizia municipale vigileranno sullo scorrimento del traffico.