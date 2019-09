Viale Vittorio Veneto, Cifa: “Nuovo piano viario frutto di confronto con le associazioni"

"La concertazione e il confronto restano sempre l’arma vincente per trovare soluzioni condivise che aiutano cittadini e commercianti”. Ad affermarlo è il segretario provinciale della CIFA Gaetano Benincasa in relazione alla decisione del sindaco etneo di rivedere la viabilità in viale Vittorio Veneto dopo le criticità del piano adottato lo scorso luglio. "Saper ascoltare è una dote molto importante. Avere accolto le istanze di cittadini e commercianti e allo stesso tempo aver sviluppato progetti innovativi per la nostra città è sinonimo di attenzione e lungimiranza amministrativa. A tal proposito ottima l'idea di far nascere un'area di sosta a Largo Bordighera: questo aiuterà chi decide di recarsi presso i negozi che proprio nella zona sono presenti”, aggiunge Benincasa. "Siamo certi che qualcuno storcerà il naso perché non tutti possono essere sempre d’accordo ma è pur vero che anche noi cittadini e imprenditori dobbiamo fare la nostra parte perché la collaborazione può portare solo a un miglioramento”, conclude il segretario della Cifa.