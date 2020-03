Video di gente in strada a San Cristoforo, la polizia: "I locali erano chiusi"

Da ieri sera, su WhatsApp e successivamente su Facebook, circola un video girato tra le vie di San Cristoforo, i cui protagonisti, spavaldi davanti a centri scommesse aperti, si "vantano" di non temere l'emergenza Coronavirus. Le immagini, però, dovrebbero risalire ad alcuni giorni prima delle disposizioni ministeriali più restrittive - estese anche a Catania - che vietano ogni assembramento di persone e dispongono la chisura delle attività commerciali non necessarie, tra cui anche i centri scommesse. Come confermato, infatti, dalla questura di Catania ieri sera le volanti si sono recate nel luogo mostrato dal video e non era presente nessuno. Le attività commerciali erano regolarmente chiuse, con le saracinesche abbassate.