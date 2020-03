Video di gente in strada a San Cristoforo, identificato l'autore del filmato

La polizia è intervenuta in merito al video amatoriale, divenuto virale sulle piattaforme social, che riprendeva alcuni soggetti assembrati davanti la panineria “Cecè”, in via Salvatore di Giacomo a Catania, nel rione San Cristoforo. Numerose sono state le segnalazioni giunte alla sala operativa della Questura di Catania che ha adottato nell’immediatezza i protocolli previsti nell’ambito del piano coordinato di controllo del territorio. Le successive approfondite analisi, effettuate sul filmato da parte degli investigatori della squadra mobile, hanno consentito di risalire all’autore del video che, durante le riprese, ha pronunciato gravi espressioni contrarie alla recente normativa prevista dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati negli ultimi giorni in occasione del diffondersi della pandemia. L’autore del filmato è stato identificato per S.B. e denunciato all'autorità giudiziaria per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, insieme ad alcuni degli altri soggetti presenti. In tale contesto, i Falchi della squadra mobile hanno proceduto al sequestro del telefono cellulare in uso a S.B. per gli ulteriori sviluppi investigativi. Sono in corso accertamenti al fine di identificare le altre persone coinvolte nella vicenda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.