Fanno video su Instagram con pistole a manette: rintracciati dalla polizia

Avevano realizzato un video e lo avevano messo su Instagram bullandosi mentre impugnavano una pistola e delle manette. La clip non è passata inosservata e i Falchi dopo avere identificato i protagonisti, hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione di un giovane snel quartiere di Librino ed hanno rinvenuto un vero e proprio “arsenale” di armi e strumenti atti ad offendere. La maggior parte di questi, tra cui diverse pistole (a salve), coltelli, maschere a gas, timer, lampeggianti, jammer, riproduzioni di ordigni esplosivi , macheti sono stati sequestrati per accertarne l’eventuale utilizzo in episodi criminosi. E’ stata inoltre trovato un teaser a scoppio, il cui acquisto e la cui detenzione non sono consentiti, diversi proiettili veri ed una baionetta nonché una “paletta” con i segni distintivi della polizia di Stato. L’uomo è stato quindi denunciato a piede libero per i reati di detenzione illegale di arma da sparo e munizioni nonché per possesso di segni distintivi contraffatti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.