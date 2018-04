Vigile del fuoco indagato per esplosione, Conapo: "Deve anche pagare le spese legali"

"E' assurdo che il capo squadra dei vigili del fuoco rimasto ferito nell'esplosione di una palazzina a Catania lo scorso 20 marzo, nella quale morirono altri 3 persone di cui 2 vigili del fuoco, debba pagare di tasca propria gli avvocati obbligatori per potersi difendere. Oltre ad aver perso 2 colleghi, oltre a rimanere gravemente ferito egli stesso e un altro vigile del fuoco è stato rinviato a giudizio dalla procura di Catania e lasciato 'economicamente solo' dallo Stato, che poi lo rimborserà, se innocente, tra qualche decennio". E' la denuncia di Giuseppe Musarra, segretario per la Sicilia del sindacato di categoria Conapo e capo squadra dei vigili del fuoco in servizio, sul caso del collega Tavormina indagato dalla procura quale ''atto dovuto'' dopo l'esplosione di Catania.

"Se fosse accaduto a un poliziotto, che dipende dallo stesso ministero dell'Interno, lo Stato avrebbe invece anticipato 5 mila euro per potersi difendere, ma cosi non è previsto per i vigili del fuoco che invece devono gravare sulla propria famiglia, l'ennesima grave umiliazione politica e istituzionale verso il corpo più amati dagli italiani", aggiunge.

"Sono vicino alle famiglie coinvolte - dice Musarra - e chiedo che venga dallo Stato sanata senza ulteriori rinvii questa grave disparità di trattamento. Come sindacato appoggiamo la raccolta fondi a sostegno delle famiglie dei quattro vigili del fuoco coinvolti resa nota oggi da parte dell'associazione vigili del fuoco, ma lo stato non può lodare i suoi servitori nelle emergenze e poi lasciarli in balia delle onde nel momento del bisogno''.

''E' l'ennesimo diverso trattamento, l'ennesimo schiaffo istituzionale: rischiamo la vita come e più degli altri corpi, ma continuiamo ad essere i più penalizzati, non soltanto in quanto a retribuzioni e pensioni, ma anche nelle tutele, tanto è vero che il nostro sindacato -ricorda il rappresentante del Conapo - ha dovuto fornire a tutti gli iscritti una assicurazione privata a copertura delle spese legali per fatti avvenuti in servizio''.