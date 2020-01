Vigili del fuoco, cerimonia in suffragio dei caduti

Una cerimonia in suffragio dei Vigili del Fuoco deceduti nell'adempimento del proprio dovere, si è svolta questa mattina presso il Duomo di Giarre. In particolare, sono stati ricordati i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico, morti per una esplosione di gas durante un soccorso a persona anziana in Via Garibaldi a Catania, ed i Vigili del Fuoco del Comando di Alessandria, Matteo Gastaldo, Marco Triches, ed Antonio Candido deceduti nel crollo, deliberatamente provocato dal proprietario, di una cascina in provincia di Alessandria. La cerimonia si è conclusa con la consegna di una targa commemorativa e di attestati di gratitudine ai vigili del fuoco superstiti agli interventi di Catania ed Alessandria ed alle famiglie dei colleghi che hanno perso la vita.