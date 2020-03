Vigili del fuoco, 2 positivi e 13 in quarantena a Catania: chiesti tamponi per tutti

Un secondo vigile del fuoco, in servizio all'aeroporto di Catania, è positivo al Coronavirus. Altri tredici colleghi sono in quarantena ed i sindacati esprimono forte preoccupazione per la salute degli operatori del comando provinciale.

"Questo rappresenta il secondo caso, a meno di un mese dal primo, di personale infetto da Covid-19, e tale situazione - si legge in una nota unitaria - desta forte preoccupazione tra gli operatori del soccorso, sia per la propria incolumità, che per quella delle proprie famiglie. A nostro avviso, tutte le Circolare Ministeriali inerenti le profilassi finalizzate ad evitare il contagio, ovvero, il diffondersi del virus, sono oggettivamente inapplicabili al personale vigile del fuoco, Inoltre, il secondo caso è avvenuto ad un dipendente in servizio presso la stessa sede, medesimo turno di servizio ed entro i tempi di incubazione del virus (dai 2 ai 14 giorni). Quindi, tenuto conto dell’alta percentuale di pendolari in servizio presso l'aeroporto, per lo più provenienti dalla Sicilia Occidentale, si potrebbe verificare un diffondersi dell’epidemia che metterebbe al collasso l’intera macchina del soccorso".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si chiede quindi, in via precauzionale, che siano eseguiti i tamponi a tutto il personale operativo, amministrativo, funzionario e dirigenziale, in servizio presso il comando etneo, per individuare eventuali soggetti affetti da Coronavirus ed isolare gli asintomatici.