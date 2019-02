Librino, solidarietà di Pogliese ai vigili del fuoco derubati

Il sindaco di Catania Salvo Pogliese è intervenuto, con una nota, sul caso delle attrezzature rubate ai vigili del fuoco durante un incendio in viale Moncada, verificatosi tre giorni fa. "La restituzione delle attrezzature sottratte ai vigili del fuoco mentre soccorrevano persone in pericolo di vita a Librino, non ripara l’oltraggio ai nostri eroi del quotidiano che ammiriamo e apprezziamo per il loro valoroso impegno e altruismo. La stragrande maggioranza dei catanesi - ha detto il sindaco -e degli abitanti di Librino, infatti, è grata al corpo dei vigili del fuoco a cui rinnoviamo gratitudine e convinta solidarietà per l’increscioso episodio di pochi malfattori che ancora una volta hanno macchiato l’immagine di Catania”.