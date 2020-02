Palagonia, a breve l'apertura del distaccamento dei vigili del fuoco

I deputati alla Camera del Movimento Cinque Stelle Gianluca Rizzo, presidente della commissione Difesa, ed Eugenio Saitta, componente della commissione Giustizia, hanno annunciato l'imminente apertura del distaccamento dei vigili del fuoco a Palagonia. Nei mesi scorsi più volte i deputati avevano sollecitato il Ministero dell'Interno affinché il Calatino avesse la piena operatività dell'importante presidio di sicurezza.



“Dalle ultime notizie fornite dal Ministero degli Interni – spiegano Rizzo e Saitta – il distaccamento dei vigili del fuoco a Palagonia sarà operativo all'inizio del periodo estivo. Si tratta di una notizia importantissima per il territorio del Calatino che era effettivamente sguarnito e che, specie nei mesi più caldi dell'anno, soffriva in particolar modo”.



“Nei mesi scorsi – proseguono i deputati – abbiamo chiesto a più riprese l'attivazione dell'importante presidio di sicurezza. Basti pensare che il Calatino conta 15 Comuni e una popolazione di oltre 150mila abitanti e, prima, vi era soltanto il distaccamento di Caltagirone a coprire un'area così vasta. Ringraziamo per la celerità e per le pronte risposte il ministro Lamorgese e il sottosegretario Sibilla con i quali siamo rimasti costantemente in contatto”. “Grazie al capillare impegno dimostrato adesso sono stati completati gli aspetti logistici del distaccamento di Palagonia e a breve l'immobile sarà pronto e poi verranno attivati i trasferimenti del personale in mobilità per avere piena operatività tra maggio e giugno. Finalmente il Calatino avrà più sicurezza”, concludono.