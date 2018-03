"L'attenzione per i vigili del fuoco non sia solo ai funerali". Così Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, a margine del funerale celebrato ieri mattina nella Cattedrale di Catania, dove ha portato "cordoglio e vicinanza per le famiglie dei vigili del fuoco Giorgio Grammatico e Dario Ambiamonte vittime dell'esplosione di martedi scorso e una preghiera particolare per la pronta e completa guarigione dei colleghi Marcello Tavormina e Giuseppe Cannavò rimasti gravemente feriti".

Brizzi ha poi aggiunto: "Sono servitori dello Stato ai quali lo Stato stesso e i politici prestano attenzione ai funerali senza pero' altrettanta attenzione in risolutive politiche di potenziamento e valorizzazione dei nostri uomini".

Dopo i funerali svoltiti in mattinata a Catania per il vigile del fuoco Ambiamonte, nel pomeriggio, più di duemila persone hanno tributato l'ultimo saluto al santuario della Madonna di Trapani a Giorgio Grammatico. "Coraggioso e volenteroso, era appassionato a giocare la partita della vita", ha detto il vescovo Pietro Maria Fragnelli nel corso dell'omelia. Alla cerimonia funebre erano presenti le più alte autorità civili e militari della provincia, numerosi sindaci del comprensorio, il comandante nazionale del Corpo dei vigili del fuoco.

"Esprimo, a nome mio e di tutto il Siulp, cordoglio e vicinanza per le famiglie dei vigili del fuoco Giorgio Grammatico e Dario Ambiamonte, vittime dell'esplosione di martedì scorso, con l'auspicio di una pronta e completa guarigione dei colleghi Marcello Tavormina e Giuseppe Cannavò rimasti gravemente feriti". Così Felice Romano, segretario generale del Siulp, il sindacato italiano unitario lavoratori Polizia, a seguito dell'ultimo saluto dato ai due vigili del fuoco. "Il sacrificio dei due colleghi speriamo non resti vano", conclude.