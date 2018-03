Anche i colleghi di Brindisi piangono i vigili del fuoco deceduti a Catania

I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, alle 11.30, in concomitanza con l’inizio del funerale del collega catanese Dario Ambiamonte, hanno stato osservato un minuto di silenzio.

Tutte le quattro squadre in servizio oggi, ognuna composta da cinque uomini, più altri colleghi fuori servizio, si sono radunate nel piazzale antistante la caserma per ricordare i caduti di Catania. Dopo il minuto di silenzio l'emozione si è sciolta in un lungo applauso e sono state accese le sirene dei mezzi schierati.