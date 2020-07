I vigili del fuoco protestano contro il Decreto Semplificazione

I vigili del fuoco dell'Usb Sicilia aderiscono alla protesta nazionale del 22 luglio, con un presidio sotto Montecitorio, a Roma. A Catania si svolgerà un sit in parallelo dinnanzi la sede centrale del comando provinciale, in via Cesare Beccaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ci teniamo a far conoscere ai cittadini che fine fanno i loro soldi. L'ultima finanziaria, dove il governo ha messo 165 milioni di euro, a decorrere dal 2022, per le retribuzioni dei Vigili del fuoco, sostenendo che tali risorse sarebbero state utilizzate per valorizzare in particolare i vigili del fuoco. Nel Decreto Semplificazioni il governo nazionale ha diviso queste somme in maniera a dir poco raccapricciante, destinando piu' di 6 milioni di euro per i dirigenti del Corpo (poco piu' di 700), regalando una elemosina, alias 13 euro lordi, ai vigili piu' giovani ( fino al 4° di servizio), appostando molti milioni sugli accessori e un altro pacco di milioni per il lavoro straordinario, col tentativo mal celato di trasformarci in altro. Chiediamo al signor Prefetto di sollecitare le assunzioni dei precari e idonei al concorso pubblico, la riclassificacazione delle sedi di Paternò, Caltagirone, Riposto, Acireale, Adrano, come già sollecitato dai sindaci. Inoltre, è ormai fondamentale aumentare l'organico del nucleo sommozzatori di Catania a 4 turni, con l'aumento di 14 unità mancati ed elargire le spettanze relative all'oasi del Simeto 2018-19 e Boschive 2019".