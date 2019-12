Donna senza vita recuperata dai vigili del fuoco in un canalone

È intervenuto anche un elicottero dei vigili del fuoco del nucleo di Catania per le ricerche di una donna dispersa a Sortino. Il mezzo aereo è stato allertato dalla sala operativa del comando provinciale di Siracusa. Giunto sul posto. ha perlustrato la zona, identificando il corpo della donna riverso lungo un canalone. Si è provveduto a vericellare il personale elisoccorritore che ha provveduto a togliere dall'acqua il corpo oramai senza vita signora S.P. di 53 anni, residente a Sortino. La salma è stata quindi portata in un luogo idoneo per il recupero. Sbarcato dall'elicottero, il corpo della donna è statp consegnato ai carabinieri di Sortino per gli adempimenti del caso.