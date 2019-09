Vigili del fuoco salvano cane caduto in un pozzo

La notte scorsa la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Caltagirone, insieme al personale del nucleo sommozzatori del comando provinciale di Catania, è intervenuta in contrada San Severino per il salvataggio di un cane caduto all'interno di un pozzo, profondo circa 15 metri. I vigili del fuoco intervenuti, dopo averlo rassicurato, lo hanno riportato in superficie e affidato alle cure del padrone.