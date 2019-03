Vigili urbani, Pogliese avvia procedure per emanare bando a tempo indeterminato

Vigili urbani cercasi. Succede a Catania dove per la procedura di assunzione a tempo determinato, per cinque mesi, di 30 agenti di polizia municipale ne risultino idonei solamente 5.

La copertura per l'assunzione dei nuovi futuri vigili dovrà trovare spazio nell'ipotesi di bilancio stabilmente equilibrato che è ancora in fase di elaborzione e poi deve passare al vaglio del ministero dell'Interno, così come previsto nel caso di dissesto.

Il primo cittadino, come si legge in una nota stampa del comune, in considerazione del fatto che il numero degli agenti è esiguo e che questa selezione non servirà a colmare le lacune nemmeno per qualche mese "ha dato mandato alla direzione risorse umane di verificare con urgenza la possibilità di programmare nel piano delle assunzioni 2019, un'apposita procedura concorsuale a tempo indeterminato per il reclutamento di agenti da inserire in pianta stabile nell'organico comunale".