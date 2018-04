Villa Merlino devastata dai vandali: c'è proposta per una biblioteca

Villa Merlino, nel territorio di Cibali è da anno completamente abbandonata. Si è trasformata in una discarica abusiva, l’ennesima ferita aperta nel cuore di un territorio che avrebbe bisogno di risorse e non di incompiute. Erio Buceti, consigliere della municipalità di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo”, chiede alle istituzioni di mettere in modo tutti quei processi atti a recuperare la struttura e consegnarla alle parrocchie o agli enti “no profit” che operano nel sociale. Nel quartiere molti nemmeno conoscono l’esistenza di questa struttura perché da via Merlino non si riesce a vedere. Si può accedere all’impianto solo attraverso alcuni garage inutilizzati e con la saracinesca abbassata da tempo. I residenti delle palazzine circostanti, però, sottolineano che questo edificio è vittima di un sistematico saccheggio.

"La villa - spiega Buceti -rappresenta un pezzo di storia della città e non può più essere lasciata in queste condizioni: circondata pure da una giungla di erbacce che, nel periodo estivo, rischiano di prendere fuoco alla minima scintilla. Non solo, dal giardino fino al tetto, passando dalle sale interne, c’è un grosso lavoro da eseguire. Opere che vanno estese pure alle vicine botteghe di proprietà comunale. Senza una programmazione seria e precisa è impensabile perfino che l’area possa interessare ai privati che vogliono investire sul territorio: se ne potrebbe fare, ad esempio, una biblioteca o un'aula studio, impiegando fondi europei".