Villa Bellini: giovani imprenditori e professionisti "illuminano" la scalinata

"Considero un gesto di grande significato che la Consulta dei giovani imprenditori e professionisti abbia donato alla città l'illuminazione della scalinata dell'ingresso principale della Villa Bellini". Lo ha detto il sindaco di Catania Enzo Bianco che nei giorni scorsi aveva incontrato i rappresentanti dei giovani del mondo produttivo catanese che hanno deciso di riunirsi nella Consulta dei giovani imprenditori e professionisti di Catania e di dare un contributo di idee, proposte ed azioni concrete a favore della città.

Il primo atto è stato appunto l'accensione dell'illuminazione dell'ingresso principale e della scalinata del Giardino Bellini, proprio con un impianto donato dai membri della Consulta. "Tutti insieme - ha detto Bianco - questi giovani stanno lavorando per il futuro di Catania, dando un segnale molto bello. Non solo parlano, non solo criticano, non solo suggeriscono, ma lavorano e oggi hanno donato alla città di Catania l'illuminazione che valorizza questo splendido verde attorno alla scalinata".

Alla cerimonia, così come all'incontro, erano presenti Gianluca Costanzo (GGI Confindustria Catania), Pietro Ambra (GGI Confcommercio Catania), Giuseppe Ali (GGI Ance Catania), Antonio Brunetto (Ordine degli Ingegneri di Catania), Simona Spadaro (Unione Giovani Dottori Commercialisti ed esperti contabili), Igor Nastasi (ordine Architetti), Cinzia Capizzi (Associazione Giovani Avvocati), Giovanni Bonfiglio (delegazione Giovani ConfAgricoltura), Nicolò Lo Piccolo (Cia).

"Noi giovani imprenditori e professionisti di Catania - ha detto Costanzo - dal dicembre 2017 abbiamo deciso di lavorare su un progetto comune costituendo questa Consulta per dare ancora più valore alla nostra città e renderla più appetibile e competitiva dal punto di vista imprenditoriale e professionale. Abbiamo inoltre deciso di donare alla città delle piccole opere come questa".

Il Sindaco, congratulandosi con i giovani della Consulta, ha sottolineato la necessità di coinvolgere le tante energie che la città possiede e che hanno voglia di dare un contributo propositivo in prima persona. Ha inoltre confermato che un rappresentante della Consulta farà parte della Cabina di Regia di #CantiereCatania, l'organismo istituto per verificare e monitorare la realizzazione delle opere finanziate per ben 2,4 miliardi di euro. I rappresentanti della Consulta hanno ringraziato il Sindaco e hanno assicurato il pieno interesse ad impegnarsi per la città e per il suo sviluppo in tutte le modalità possibili. Durante l'incontro si è inoltre discusso del progetto nazionale Resto al Sud: nei prossimi giorni sarà presentato anche a Catania con i vertici di Invitalia e i giovani della Consulta potranno essere fruitori e promotori del progetto che mira ad un deciso sviluppo del lavoro e dell'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno.