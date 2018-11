Villaggio Dusmet, vede i poliziotti e prova a ingoiare la droga: arrestato

La polizia ha arrestato Gaetano Belviso, 54 anni, pregiudicato, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di detenzione illegale di munizioni. Gli agenti della squadra mobile, nel corso del servizio nel territorio al villaggio Dusmet, ha proceduto al controllo dell'uomo che stava vendendo droga ad un acquirente.

Il pregiudicato notando il sopraggiungere degli agenti, per occultare un involucro che teneva in mano ha cercato di ingerirlo, ma gli agenti, sono riusciti ad intervenire in tempo, recuperando così 3 dosi di eroina. La successiva perquisizione estesa all’abitazione dell'uomo, ha consentito di trovare e sequestrare altrei 22 dosi della stessa sostanza, per un peso complessivo di circa 9 grammi, una bilancia di precisione, materiale per il confezionamento e denaro contante, presunto guadagno dell’attività illecita. Inoltre, nell’abitazione del malfattore, i poliziotti hanno trovato 24 cartucce calibro 38 che sono state sottoposte a sequestro.