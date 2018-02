Canile abusivo al villaggio Dusmet: sette denunciati per maltrattamenti

Nei giorni scorsi, gli agenti del commissariato Borgo-Ognina hanno effettuato controlli straordinari nel quartiere Villaggio Dusmet. Durante le verifiche i poliziotti hanno notato la presenza di diversi manufatti con costruzioni in rete metallica e, in parte in cemento, realizzati abusivamente occupando la via pubblica dove erano rinchiusi cani che davano segni di insofferenza.

Al fine di accertare l’eventuale maltrattamento degli animali e l’invasione abusiva dello spazio pubblico, i poliziotti hanno proceduto al controllo dei luoghi, dove in effetti è stata riscontrata l'occupazione abusiva di un'ampia superfice di centinaia di metri quadri che, recintata illegalmente, é diventata uncanile con presenza di diverse gabbie che contenevano cani e che, di fatto, erano divenute pertinenze di abitazioni limitrofe.

Individuati i sette proprietari degli animali, residenti nei pressi del canile abusivo gli stessi hanno subito ammesso di avere costruito illegalmente queste strutture e di essere proprietari dei tre cani trovati (le altre gabbie erano vuote), hanno anche riferito che erano privi di “micro chip” e precisato di non avere luoghi idonei presso le proprie abitazioni. Per questi motivi, le sette persone sono state indagate per invasione illegale di terreni e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, tali da creargli gravi sofferenze.

Gli animali erano custoditi in spazi angusti, lporchi ed esposti alle intemperie con assenza di acqua e cibo, su un lastrico di cemento che al momento del controllo risultava bagnato. I proprietari quindi, sono stati anche indagati per il reato di abusivismo edilizio.