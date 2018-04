Costruisce un immobile abusivo su un terreno pubblico: denunciato

Al Villaggio Dusmet la polizia di Catania ieri, nell'ambito dei controlli alle persone sottoposte agli arresti domiciliari, ha effettuato una verifica nell'abitazione di un noto pregiudicato S.N, sorpreso fuori casa, nonostante la misura cautelativa.

Vicino l'abitazione dell'uomo gli agenti hanno notato un ingente quantitativo di macerie e vario materiale di risulta su un’area di circa 30 metri quadri e derivante da creazione di opere edili tra cui, un manufatto con base in cemento allestito come recinto per animali e un immobile di oltre 100 metri in fase di ristrutturazione, il tutto abusivo e creato su un terreno pubblico.

Il pregiudicato ha ammesso le proprie responsabilità in relazione all’evasione, alla realizzazione abusiva di detti immobili sul suolo pubblico ha aggiunto che avrebbe, prima o poi, voluto acquistarli, circostanza per legge non attuabile. Lo stesso ha anche affermato che, il suo obiettivo, era quello di creare un residenze e chiudere la strada in modo da riservare l' area solo alla sua famiglia.

Per queste ragioni l'uomo è stato ndagato in stato di libertà per il reato di evasione, gestione illegale di rifiuti speciali, invasione di terreni e abusivismo edilizio. L'area è è stata sequestrata e il materiale di risulta è stato affidato in custodia giudiziale allo stesso S.N.