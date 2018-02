Villaggio Dusmet, viola l'obbligo di firma e scappa su uno scooter rubato

All’interno del Villaggio Dusmet, durante un controllo i poliziotti hanno notato un gruppo di giovani e, tra questi, un pregiudicato e sottoposto alla misura di prevenzione dell’obbligo di firma presso il commissariato Borgo-Ognina. L'individuo, alla vista degli agenti ha allertato un giovane lì presente a bordo di scooter ed è tempestivamente scappato, abbandonando il ciclomotore acceso sulla pubblica via.

E' stato accertato che il motorino, un SH 125, era stato rubato qualche giorno prima e, per questo motivo, è stato riconsegnato al legittimo proprietario, mentre il giovane che ha allertato il malfattore favorendogli la fuga è stato indagato per il reato di favoreggiamento personale. Sul pregiudicato scappato sono in corso accertamenti mirati alla sua identificazione al fine di indagarlo per il reato di ricettazione.