Inaugurato il Villaggio di Natale in piazza Università

Un appuntamento con le festività natalizie a cui arriviamo puntuali, forse anche in anticipo rispetto al passato, frutto di una programmazione mirata che coinvolge sponsor privati e associazioni per rendere ancora più attrattivo il nostro centro storico con costi limitati per il Comune e importanti ritorni per i commercianti". Lo ha detto il sindaco Salvo Pogliese annunciando l'accensione del grande albero di Natale in piazza Università e delle luminarie in via Etnea, viale XX Settembre, Corso Italia, via Umberto, ma anche in via Gabriele D' Annunzio e viale Vittorio Veneto, queste ultime due strade per la prima volta con le luci di Natale installate dall'Amministrazione Comunale. Oltre ai tradizionali mercatini natalizi di via Minoriti e via Montesano, quest'anno si registra l'iniziativa del "Villaggio di Natale" in piazza Università, un'organizzazione di stand uniformi di casette in legno con ben 87 artigiani espositori di prodotti e animazioni varie, che rimarrà aperto fino al 26 dicembre.

"Inauguriamo una nuova tradizione che siamo sicuri avrà successo -ha spiegato Pogliese- che è quella dei mercatini natalizi nelle principali piazze del centro cittadini, come avviene in tutta Europa e che già nelle prime ore di apertura registra un grande successo di pubblico. Ringrazio l'assessorato alle attività produttive retto da Ludovico Balsamo perché si è riusciti a svolgere le procedure di assegnazione degli spazi di suolo pubblico nei tempi giusti e nella massima trasparenza. Stiamo lavorando anche per installare la pista di pattinaggio alla villa Bellini e promuovere l'artigianato anche nel nostro grande giardino pubblico".