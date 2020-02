Villaggio Sant'Agata, intera famiglia di pusher arrestata: in casa 100mila euro di coca

Un'intera famiglia è stata arrestata dai carabinieri. In casa avevano una vera e propria centrale dello spaccio con svariati grammi di cocaina e l'occorrente per il confezionamento. Si tratta dei coniugi Antonio Guglielmino, di 43 anni, e di Laura Boccaccini, di 39 anni, e del loro figlio 18enne.

I militari della compagnia di Fontanarossa, con i colleghi nel nucleo cinofili di Nicolosi, si sono recati a casa della famiglia nel Villaggio Sant'Agata, zona B, a seguito di una mirata attività d'indagine. La donna è rimasta molto sorpresa dalla "visita" dei carabinieri e il figlio ha cercato di entrare nella stanza da letto dei genitori per "salvare il salvabile".

Il padre alla vista dei miliari ha esclamato: "Avete fatto bingo!". Così i carabinieri hanno trovato in cucina due “pizzini” con l’annotazione di conteggi, espressi in grammi ed in somme di denaro, nonché una scheda telefonica sporca di “polvere bianca”.

Ma la sorpresa più consistente si trovava proprio in quella stanza dove il figlio voleva poco prima entrare: su un ripiano hanno trovato della polvere bianca e, nel primo cassetto già aperto, una busta con 500 grammi di cocaina solida ed in polvere, un bilancino ed una forbice “sporchi” delle medesima sostanza stupefacente, nonché un rotolo di alluminio per la preparazione delle circa 3.000 dosi che si sarebbero potute confezionare, per un valore approssimativo di 100.000 euro. Il 43enne si trova nel carcere di Catania Piazza Lanza, la moglie agli arresti

domiciliari, mentre il figlio, così come disposto dal magistrato di turno è stato rimesso in libertà in attesa di giudizio.