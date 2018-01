Villaggio Sant’Agata, trovata droga nascosta in un'aiuola

Gli agenti delle volanti durante un servizio di controllo del territorio al villaggio Sant’Agata,hanno trovato, ben nascosti in un’aiuola, 41 involucri di marijuana, già pronti per essere smerciati, per un peso complessivo di 100 grammi.

Lo stupefacente è stato sequestrato a carico di ignoti e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di accertamenti della polizia scientifica per individuarne il possessore.