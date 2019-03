Villaggio Sant’Agata, evade dai domiciliari ma viene riconosciuto dalla polizia

La polizia ha arrestato Salvatore Rotatore, 34enne, in ordine ai reati di evasione e false generalità a Pubblico ufficiale. Nello specifico, intorno alle ore 20 le volanti, mentre attraversavano il quartiere villaggio Sant’Agata, hanno controllato il 34enne che, in un primo momento ha fornito le false generalità ma, riconosciuto dai poliziotti per il suo trascorso, e messo alle strette, ha infine rivelato la propria vera identità risultando essere sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Informato il Pm di turno, ha disposto il ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo che si terrà in data 27 marzo 2019.