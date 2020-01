Villaggio Sant'Agata, un pranzo solidale per 60 persone

Continuano le iniziative di solidarietà. Nei giorni scorsi nella chiesa Santa Croce, al Villaggio S Agata, è stato offerto un pranzo alla comunità con la collaborazione del consigliere comunale Santo Russo e di padre Alfio Carbonaro. Hanno contribuito diverse attività commerciali della zona, nonché il presidente del Maas e sono state presenti circa 60 persone che hanno degustato le pietanze preparate con collaborazione con l'istituto alberghiero Pestalozzi.

"Ringrazio tutte le attività che hanno contribuito, il dottor Zappia del Maas e la dottoressa Elena Di Blasi dell'istituo alberghiero. Si è svolta questa iniziativa di solidarietà per i più bisognosi che non si esaurisce qui. Sarà soltanto l'inizio di tantissime iniziative rivolte alle periferie per regalare un sorriso alle famiglie che vivono delle difficoltà", ha commentato il consigliere Russo di Fratelli d'Italia.