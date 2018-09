Belpasso, lo chef Vincenzo Cimbali consulente del Comune

Il sindaco di Belpasso, Daniele Motta, ha nominato lo chef Vincenzo Cimbali esperto esterno, a titolo gratuito, per la valorizzazione enogastronomica territoriale. Ha 28 anni, formazione alberghiera, chef e manager di una struttura ristorativa del Comune etneo, nonostante la giovane età può già vantare una solida esperienza in diversi ristoranti, hotel e village di tutta Italia.

Per il sindaco Motta si tratta di un “incarico di prestigio - ha detto il primo cittadino - che l’amministrazione ha voluto conferire allo chef Cimbali, in ossequio alla sua carriera, di cui Belpasso può essere onorata e nell’ottica di un supporto alle attività del Comune. Puntiamo infatti a conferire qualità e spessore alle attività già in programma, come la prossima Sagra del Ficodindia che si svolgerà alla fine di Ottobre e per la quale il contributo di uno chef professionista potrà risultare molto prezioso. Penso per esempio agli show cooking che potranno essere allestiti e alla creatività gastronomica da sviluppare intorno al ficodindia".