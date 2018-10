La polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato catanese Giuseppe Vaccalluzzo, di 54 anni. Sebbene fosse ai domiciliari, aveva pensato bene di andare a bere un bicchiere di vino in osteria, in via Belfiore a San Cristoforo. Alle sue spalle ci sono già numerose violazioni degli ordini imposti dal giudice. E' stato nuovamente posto agli arresti domiciliari presso casa della sorella.