Vìola gli obblighi della sorveglianza speciale, arrestato pregiudicato

Nelle prime ore del mattino, intorno all’una, agenti delle volanti hanno controllato e identificato quattro persone che stazionavano in piazza Papa Giovanni XXIII. Uno degli individui, sprovvisto di documento d’identità, ha fornito verbalmente le proprie generalità ai poliziotti i quali hanno eseguito ulteriori accertamenti dai quali è risultato che, contrariamente a quanto dichiarato, l’uomo corrispondeva al pregiudicato Blanco Piero, catanese, classe '69. Lo stesso è risultato sottoposto alla sorveglianza speciale, che prevede una serie di obblighi, tra cui quello di non accompagnarsi a soggetti pregiudicati e di rincasare entro le ore 21. In considerazione delle violazioni accertate, Blanco è stato arrestato per i reati di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e di false attestazioni sulla propria identità a pubblico ufficiale; su disposizione del Pm di turno, lo stesso è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.

