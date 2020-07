Vìola gli obblighi di sorveglianza: arrestato

Una pattuglia della polizia stradale di Catania, nel pomeriggio di ieri, ha arrestato un pregiudicato catanese di 42 anni per aver violato l’obbligo di soggiorno da sorvegliato speciale. I poliziotti durante l’attività di controllo sulla tangenziale di Catania, nei pressi di Misterbianco, hanno notato uno strano comportamento da parte del conducente di un furgone. L’uomo è stato immediatamente fermato ed identificato risultando non solo pregiudicato, ma anche sottoposto al regime della sorveglianza speciale. Tra i vari obblighi imposti al soggetto, vi era quello di soggiorno nel comune di Catania, mentre invece si trovava in territorio di Misterbianco. Dal controllo dei documenti inoltre è emerso che il 42enne era sprovvisto di patente di guida, che gli era stata revocata quale ulteriore conseguenza della misura di prevenzione personale. Per tali motivi l’uomo è stato arrestato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.