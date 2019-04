Vìola gli obblighi di sorveglianza, sorpreso per strada con altri pregiudicati

I carabinieri di Acireale hanno arrestato il 41enne acese Giuseppe Pagano, ritenuto responsabile dell’inosservanza degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.

Sono stati gli uomini del nucleo operativo a riconoscerlo e fermarlo, mentre questi in piazza Dante si intratteneva con delle persone gravate da pregiudizi penali in evidente violazione della misura di prevenzione cui era sottoposto. L’arrestato è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria così come disposto dal giudice in sede di direttissima.