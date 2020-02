Vìola l’affidamento in prova: arrestato e rinchiuso in carcere

I carabinieri di Trecastagni hanno arrestato il 36enne Santo Fisicaro del posto, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dal Tribunale di Catania. L’uomo era stato sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali a seguito di un arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Avendone più volte violato le prescrizioni, puntualmente accertate dai militari dell’Arma, è stato oggetto di una informativa inoltrata al giudice che, recependone in toto i contenuti, ne ha ordinato l’arresto e la reclusione nel carcere di Catania Piazza Lanza.