Viola la sorveglianza speciale: arrestato dai carabinieri

I Carabinieri della stazione di Palagonia hanno arrestato il 53enne Paolo Marotta, del posto, ritenuto responsabile della violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale.

Questo è quanto accertato dai militari che, oltre a contestargli la mancata presentazione in caserma per l’obbligo di firma, l’hanno sorpreso in strada nell’orario in cui doveva restare nella propria abitazione, così come prescritto nella misura di prevenzione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.