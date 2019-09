Vìola più volte gli arresti domiciliari: arrestato

I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato il 38enne catanese Francesco Bandieramonte, in esecuzione di una ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Agrigento. Ai domiciliari per reati legati al mondo della droga commessi sull’isola di Lampedusa, ne ha violato sistematicamente gli obblighi diventando oggetto di una informativa dei carabinieri che, recepita in toto dal giudice, ne ha consentito l’arresto e la traduzione nel carcere di Catania Piazza Lanza.