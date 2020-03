Violano le prescrizioni per contenere il coronavirus e vanno "a caccia" di spinelli: denunciati

Sono stati denunciati in quattro perché hanno violato le norme di contenimento del coronavirus uscendo di casa per cercare un po' di erba da fumare. Si tratta di quattro giovani: un catanese di 19 anni, due belpassesi di 25 e 28 anni, un misterbianchese di 26 anni. Sono stati pizzicati dai carabinieri nel cuore del quartiere di San Giovanni Galermo, in via Capo Passero che è la tristemente nota piazza di spaccio etnea. I giovani hanno candidamente dichiarato ai militari di essere usciti dalle proprie abitazioni per andare a caccia di spinelli.

