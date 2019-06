Violazione dei domiciliari e ricettazione, arrestato 35enne

Nella mattinata di ieri agenti delle volanti della polizia hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catania nei confronti del pregiudicato Luca Di Grazia (classe ’84), già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Il provvedimento restrittivo è stato adottato grazie all’intensa attività di controllo aIla quale Di Grazia è stato sottoposto dagli uomini delle volanti che, a più riprese, lo hanno indagato per la violazione della misura cautelare e per ricettazione, reati per i quali dovrà essere sottoposto ad ulteriori processi penali. L’uomo, adesso, è stato condotto in carcere dove sconterà la custodia cautelare.