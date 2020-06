Violenta lite in famiglia: madre picchiata dal figlio e dal genero

I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato due catanesi, di 34 e 37 anni, per concorso in lesioni personali e minaccia aggravate. I militari sono stati allertati da alcuni residenti di via Della Concordia che, allarmati, li hanno avvertiti di una violentissima lite in famiglia. Appena giunti nell’abitazione segnalata, i militari hanno riscontrato gli effetti di una vera “battaglia”: cocci di ceramiche e oggetti sparsi in terra, evidenti tracce di sangue sul pavimento ed animi esagitati di tutti i componenti della famiglia che gridavano l’uno contro l’altro. I militari hanno faticato non poco a far calmare gli animi dei contendenti, riuscendo poi a verificare che la lite era inizialmente nata da un diverbio tra moglie e marito, il quale ha riportato una ferita sanguinante allo stinco destro, provocata dai frammenti taglienti delle suppellettili infrante e rinvenute sul pavimento. Lo scontro però era degenerato ulteriormente perché il figlio della donna e il cognato-genero, schierandosi a difesa del padre-suocero, hanno pensato di "punire" la donna, sia verbalmente che fisicamente, procurandole, come refertato dai medici del pronto soccorso dell’ospedale “Garibaldi”, la frattura di due dita del piede sinistro. La donna ha dunque deciso di procedere legalmente nei confronti del figlio e del genero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.