Violenta rissa in piazza Stesicoro: 6 denunciati

Nella nottata di domenica 19 luglio gli agenti delle volanti, a seguito della segnalazione di una violenta lite in atto tra più persone, si sono recati in Piazza Stesicoro. Giunti sul posto gli operatori hanno accertato che sei individui di nazionalità straniera, per futili motivi, avevano dato luogo ad una violenta rissa utilizzando anche alcuni oggetti contundenti. Dopo gli accertamenti del caso, tutti gli individui identificati sono stati denunciati per il reato di rissa aggravata.

