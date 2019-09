Violenza su disabile postata sui social, M5S: "Serve una legge"

"Anche oggi la cronaca ci restituisce una terribile vicenda di violenza minorile. A Catania un ragazzo di 15 anni ha schiaffeggiato e insultato un coetaneo disabile mentre altri ragazzi riprendevano la scena con il cellulare e pubblicavano poi il video su Facebook. Un episodio che ci convince ancora una volta dell'urgenza di intervenire con una legge che riesca a contrastare in maniera più efficace questo fenomeno pericolosamente diffuso tra i giovanissimi".

Lo affermano i deputati del M5s in commissione Giustizia alla Camera Devis Dori e Valentina D'Orso, primo firmatario e relatrice di una proposta di legge sul bullismo.

"Fra pochi giorni - aggiungono - riprenderanno in commissione le audizioni sulla nostra proposta di legge che tra le altre cose permettera' di configurare piu' efficacemente episodi come quello accaduto a Catania nella fattispecie degli atti persecutori, prevedendo anche un'aggravante per la discriminazione messa in atto, ad esempio, nei confronti di una persona con disabilità".

"La nostra proposta di legge - sottolineano - punta anche a favorire nei ragazzi la comprensione del disvalore sociale di ciò che fanno: nel caso di Catania l'autore del gesto si è giustificato dicendo che si trattava di uno scherzo, dimostrando perciò di non capire le gravi ripercussioni che la violenza e il bullismo possono avere sulle vittime. Il nostro obiettivo - concludono Dori e D'Orso - è incentivare un progetto di intervento educativo che coinvolga i genitori e che sia elaborato nell'ambito del Tribunale per i minorenni per trasmettere ai ragazzi la cultura del rispetto e il senso di responsabilità".