Cerca di aggredire la moglie il giorno di Natale, arrestato marito violento

Proprio nel giorno di Natale, gli agenti di polizia hanno arrestato il trentaseienne S.S.A., per maltrattamenti in famiglia, con l’aggravante di aver commesso i fatti in presenza dei figli minori. La segnalazione è giunta alla sala operativa della questura intorno alle ore tredici: una donna impaurita ha richiesto l’intervento dei poliziotti presso l’abitazione dei propri nonni, nel quartiere San Leone, dove si era rifugiata perché costretta ad allontanarsi da casa a causa delle continue violenze subite da parte del consorte. Quest’ultimo l’aveva raggiunta persino presso l’abitazione degli anziani parenti e, al momento della telefonata, stava tentando di introdursi nell’appartamento, cercando di sfondare la porta d’ingresso a calci e pugni.

Appena pochi istanti dopo, una volante è intervenuta, rintracciando davanti al portone d’ingresso l’uomo in uno stato di visibile agitazione. Mentre alcuni poliziotti lo bloccavano e identificavano, altri agenti hanno contattato la donna che, ancora terrorizzata, ha raccontato agli operatori che ormai da diversi anni era vittima di continui atti di violenza da parte del marito, il quale, col suo atteggiamento vessatorio, l’aveva costretta a lasciare l’abitazione in cui risiedeva portando con se i figli minorenni di 16 e 9 anni e a modificare le sue abitudini di vita. Ma l’ennesimo atto di violenza, durante il quale ha tentato di aggredire la donna, è valso all’uomo il carcere.