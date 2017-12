Picchia la moglie davanti al figlio minore: arrestato pregiudicato

Era già stato denunciato per maltrattamenti e lesioni personali commessi ai danni della propria moglie nel mese di luglio di quest’anno, ma un pregiudicato catanese ha deciso di non attenersi alle prescrizioni del giudice ed è stato arrestato. In quella prima occasione aveva violentemente percosso e insultato la donna davanti al figlio minore. La violenza era scaturita dalla mancata accettazione dell’interruzione del rapporto coniugale, da parte della donna, stanca delle continue vessazioni subite. La polizia ha posto fine alle violenze dell'uomo.